भारत पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री… बोले- भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त, अमेरिका पर नहीं भरोसा - IRAN FOREIGN MINISTER
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Published : May 15, 2026 at 10:04 PM IST
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ मजबूत रिश्तों की सराहना की और विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपना करीबी मित्र बताया. उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान भारत ने ईरानी जनता के प्रति एकजुटता और मानवीय सहायता दिखाई, जिसके लिए ईरान आभारी है. अराकची ने अमेरिका और इजराइल पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि बातचीत के बीच ईरान को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्धविराम बेहद कमजोर है, लेकिन ईरान कूटनीति को मौका देना चाहता है. साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और पश्चिम एशिया संकट का समाधान केवल बातचीत और सम्मानजनक कूटनीति से ही संभव है.
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ मजबूत रिश्तों की सराहना की और विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपना करीबी मित्र बताया. उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान भारत ने ईरानी जनता के प्रति एकजुटता और मानवीय सहायता दिखाई, जिसके लिए ईरान आभारी है. अराकची ने अमेरिका और इजराइल पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि बातचीत के बीच ईरान को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्धविराम बेहद कमजोर है, लेकिन ईरान कूटनीति को मौका देना चाहता है. साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और पश्चिम एशिया संकट का समाधान केवल बातचीत और सम्मानजनक कूटनीति से ही संभव है.