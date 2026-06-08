पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है. ईरान ने रविवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. जिसके बाद इजराइल ने सोमवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए तहरान के मध्य और पश्चिमी इलाकों पर हवाई हमले किए. ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इस्फहान, करज, तबरीज और तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. हमलों के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. हालांकि ईरान ने ये नहीं बताया कि किन ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया और नुकसान के बार में भी जानकारी नहीं दी गई है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी इन हमलों की पुष्टि की. इजराइल ने भी हमलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. इधर इजराइल पर यमन की तरफ से एक मिसाइल दगी गई. जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बज उठे. हालांकि, सेना ने इस बारे में सेना ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है. इजराइल की बचाव सेवाओं के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने या कहीं मिसाइल गिरने की कोई सूचना नहीं मिली है. यमन के बड़े हिस्से पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है. इससे पहले भी इजराइल-हमास युद्ध के दौरान और उसके बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं. लेकिन वे ईरान-इजराइल के मौजूदा संघर्ष में पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं. हूतियों ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इस बीच सऊदी अरब में सोमवार सुबह मिसाइल हमले की चेतावनी का सायरन बजा. सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक अल-खार्ज प्रांत में ये चेतावनी जारी की गई. इसी क्षेत्र में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है. जहां अमेरिकी बल तैनात हैं.