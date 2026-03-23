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ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइल, मलबे से एक भारतीय घायल - IRAN FIRES MISSILE AT UAE

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ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 6:12 PM IST

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ईरान ने यूएई में अबू धाबी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. जिसको वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे में एक भारतीय घायल हो गया. मिसाइल का मलबा अल शवामेख क्षेत्र के रिहाइशी इलाके में गिरा. अधिकारियों के मुताबिक  हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा आने वाली मिसाइल को निष्क्रिय किए जाने के बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने 'X'  पर एक पोस्ट में कहा- "अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने अल शवामेख इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने की घटना पर कार्रवाई की है। यह घटना हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद हुई। इस घटना में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है". 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइन ने ईरान पर हमला किया था. जिसके बाद से ये लड़ाई लगातार जारी है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए  खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों, रिफाइनरी, गैस और तेल सेंटर को निशाना बनाया है. साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और  रिहाइशी इलाकों पर मिसालइलें दाग रहा है. हालाँकि इन देश के एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में सफल हुए हैं. वहीं लड़ाई की वजह से होर्मुज स्टेट बंद होने से खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई पर वैश्विक असर पड़ा है.

ईरान ने यूएई में अबू धाबी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. जिसको वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे में एक भारतीय घायल हो गया. मिसाइल का मलबा अल शवामेख क्षेत्र के रिहाइशी इलाके में गिरा. अधिकारियों के मुताबिक  हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा आने वाली मिसाइल को निष्क्रिय किए जाने के बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने 'X'  पर एक पोस्ट में कहा- "अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने अल शवामेख इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने की घटना पर कार्रवाई की है। यह घटना हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद हुई। इस घटना में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है". 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइन ने ईरान पर हमला किया था. जिसके बाद से ये लड़ाई लगातार जारी है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए  खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों, रिफाइनरी, गैस और तेल सेंटर को निशाना बनाया है. साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और  रिहाइशी इलाकों पर मिसालइलें दाग रहा है. हालाँकि इन देश के एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में सफल हुए हैं. वहीं लड़ाई की वजह से होर्मुज स्टेट बंद होने से खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई पर वैश्विक असर पड़ा है.

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