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ईरान ने न्यूक्लियर डील पर की मैक्रों के रुख की आलोचना की, JCPOA के बारे में 'उलटा' विचार रखने का लगाया आरोप

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ईरान ने की मैक्रों की आलोचना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 1:20 PM IST

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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने न्यूक्लियर डील पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने मैक्रों  पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के बारे में उलटा विचार रखने का आरोप लगाया. इस डील को आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अराघची ने लिखा, '2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति के ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने से ठीक पहले मैक्रों ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जोर देकर कहा था कि फ्रांस JCPOA को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने इस पर साइन किया है. आज वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ईरान में 'किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटी' का विरोध किया है. प्रेसिडेंट अपनी बात सीधी रखें.'

अपने पोस्ट के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने एक इमेज शेयर की जिसमें मैक्रों के अप्रैल 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण का एक हिस्सा था. उस भाषण के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 के समझौते में बने रहने की वकालत की थी और इसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए एक स्थापित इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया था.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने न्यूक्लियर डील पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने मैक्रों  पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के बारे में उलटा विचार रखने का आरोप लगाया. इस डील को आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अराघची ने लिखा, '2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति के ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने से ठीक पहले मैक्रों ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जोर देकर कहा था कि फ्रांस JCPOA को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने इस पर साइन किया है. आज वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ईरान में 'किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटी' का विरोध किया है. प्रेसिडेंट अपनी बात सीधी रखें.'

अपने पोस्ट के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने एक इमेज शेयर की जिसमें मैक्रों के अप्रैल 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण का एक हिस्सा था. उस भाषण के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 के समझौते में बने रहने की वकालत की थी और इसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए एक स्थापित इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया था.

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