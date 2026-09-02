ETV Bharat / Videos

ईरान का दावा: अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत, हूती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान खुजेस्तान प्रांत में अमेरिका के मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं. ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने तीन जगहों पर मिसाइलों से हमले किए. इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान का संकल्प कमजोर नहीं होगा.  ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया हैं जब ट्रंप ने अपने हालिया 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का लगभग पूरा नियंत्रण है. उन्होंने दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह रही है. उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि वे तेहरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.

ईरान खुजेस्तान प्रांत में अमेरिका के मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं. ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने तीन जगहों पर मिसाइलों से हमले किए. इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान का संकल्प कमजोर नहीं होगा.  ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया हैं जब ट्रंप ने अपने हालिया 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का लगभग पूरा नियंत्रण है. उन्होंने दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह रही है. उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि वे तेहरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

US ATTACKS IRAN
US MISSILE ATTACK
HOUTHI REBELS
DONALD TRUMP
US MISSILE ATTACK KILLS 7

संबंधित ख़बरें

मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर- परिवार

मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर, परिवार का कोर्ट में दावा, कहा- राहुल गांधी ने गलत छवि बनाई

September 2, 2026 at 1:59 PM IST
DA बकाये पर SC पहुंची पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने DA बकाया मामले में SC में कहा, दो हफ्ते में नहीं हो सकता 14 हजार 191 करोड़ का भुगतान

September 2, 2026 at 1:58 PM IST
क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?

क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?, निर्वासित तिब्बती और उनके संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप

September 1, 2026 at 11:13 PM IST
पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ

पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ, शहबाज शरीफ चुपचाप निकल गए

September 1, 2026 at 9:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.