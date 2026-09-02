ईरान का दावा: अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत, हूती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी

ईरान खुजेस्तान प्रांत में अमेरिका के मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं. ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने तीन जगहों पर मिसाइलों से हमले किए. इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान का संकल्प कमजोर नहीं होगा. ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया हैं जब ट्रंप ने अपने हालिया 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का लगभग पूरा नियंत्रण है. उन्होंने दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह रही है. उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि वे तेहरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.