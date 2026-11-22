ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मिलिट्री बेस पर दो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया है. ईरान का दावा है कि उसने एक कंबाइंड मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB के मुताबिक, IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने अल-रिफा और अवाली बेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार को निशाना बनाया गया. IRGC ने कहा कि ये ऑपरेशन यूएस एमक्यू-1 और एमक्यू-9 ड्रोन द्वारा ईरानी एयरस्पेस के कथित बार-बार उल्लंघन और ईरान के हेंगाम आइलैंड पर एक रडार इंस्टॉलेशन पर हमले के बदले में शुरू किया गया. IRGC का दावा है कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री एस्कॉर्ट और एरियल प्रोटेक्शन मिशन अपने मकसद पूरे नहीं कर पाए, जिससे अमेरिकन सुरक्षा में मौजूद इक्विपमेंट और जहाजों को काफी नुकसान हुआ. आगे घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देते हुए IRGC ने ईरानी एयरस्पेस को 'रेड लाइन' बताया और इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी. इससे पहले IRIB ने फुटेज जारी किया था, जिसमें कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर दो अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन, एक एमक्यू-9 और एक एमक्यू-1 को गिराया गया था. वहीं अमेरिकी ने एक फैक्ट चेक के जरिए ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाने की बात कही थी.