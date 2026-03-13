ETV Bharat / Videos

अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा, अमेरिका ने ईरान के दावों को किया खारिज - ATTACK ON US AIRCRAFT CARRIER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है. IRGC ने कहा कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है. ईरानी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के हवाले से कहा गया है कि इस सटीक ऑपरेशन में एडवांस्ड मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. ये हमला ओमान सागर में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर हुआ. बयान में ये भी कहा गाय है कि हमले के बाद, अब्राहम लिंकन और उसके साथ के स्ट्राइक ग्रुप को इलाके से तेज रफ्तार से भागते हुए देखा गया. IRGC का दावा है कि हमले की वजह से वह नॉन-ऑपरेशनल हो गया और उसे जल क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.

वहीं, अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन पर हमला करने के ईरान के दावों को खारिज कर दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहा कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लगातार समर्थन दे रहा है और वह समुद्र में अपनी ताकत दिखा रहा है.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है. IRGC ने कहा कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है. ईरानी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के हवाले से कहा गया है कि इस सटीक ऑपरेशन में एडवांस्ड मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. ये हमला ओमान सागर में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर हुआ. बयान में ये भी कहा गाय है कि हमले के बाद, अब्राहम लिंकन और उसके साथ के स्ट्राइक ग्रुप को इलाके से तेज रफ्तार से भागते हुए देखा गया. IRGC का दावा है कि हमले की वजह से वह नॉन-ऑपरेशनल हो गया और उसे जल क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.

वहीं, अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन पर हमला करने के ईरान के दावों को खारिज कर दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहा कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लगातार समर्थन दे रहा है और वह समुद्र में अपनी ताकत दिखा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATTACK ON US AIRCRAFT CARRIER
अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा
US एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन
ईरान पर अमेरिका का हमला
ATTACK ON US AIRCRAFT CARRIER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

संजय सिंह बोले- भारत में गलत विदेश नीति का असर

ईरान मुद्दे पर सरकार पर हमला, संजय सिंह बोले- भारत में गलत विदेश नीति का असर

March 13, 2026 at 10:50 PM IST
'गैस सप्लाई में कोई रूकावट नहीं'

सरकार ने घरों में बिना रुकावट LPG आपूर्ति का भरोसा दिया, कहा- पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं

March 13, 2026 at 9:56 PM IST
मासिक धर्म की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

'मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य करने पर महिलाओं के करियर को हो सकता है नुकसान': सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

March 13, 2026 at 8:56 PM IST
पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक

पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, काबुल में घरों पर बमबारी

March 13, 2026 at 8:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.