सैयद अब्बास अराघची ने बीजिंग में वांग यी से मुलाकात कर ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा पर चर्चा की. दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया. चीन ने ईरान के साथ डिप्लोमैटिक समाधान तलाशने के प्रयासों का समर्थन किया और संघर्ष खत्म कराने में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रखी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीन से ईरान पर दबाव डालने की अपील की थी। वहीं, आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे को भी बेहद अहम माना जा रहा है.