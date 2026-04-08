ईरान सीजफायर पर सियासत: पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना - IRAN CEASEFIRE
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Published : April 8, 2026 at 4:52 PM IST
ईरान में हुए सीजफायर के बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका भारत की कूटनीति के लिए झटका है. उन्होंने मोदी सरकार की 'पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी' को असफल बताया और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए. कांग्रेस ने इजराइल-गाजा संघर्ष और वेस्ट बैंक की स्थिति पर भारत की अस्पष्ट प्रतिक्रिया को भी मुद्दा बनाया। इसके अलावा, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की रणनीति पर भी सवाल उठाए गए. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार की पारदर्शिता पर विपक्ष ने निशाना साधा है. इस पूरे मुद्दे ने भारत की विदेश नीति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है.
ईरान में हुए सीजफायर के बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका भारत की कूटनीति के लिए झटका है. उन्होंने मोदी सरकार की 'पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी' को असफल बताया और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए. कांग्रेस ने इजराइल-गाजा संघर्ष और वेस्ट बैंक की स्थिति पर भारत की अस्पष्ट प्रतिक्रिया को भी मुद्दा बनाया। इसके अलावा, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की रणनीति पर भी सवाल उठाए गए. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार की पारदर्शिता पर विपक्ष ने निशाना साधा है. इस पूरे मुद्दे ने भारत की विदेश नीति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है.