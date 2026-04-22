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सीजफायर बढ़ा, नाकेबंदी जारी… डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान पर बढ़ता आर्थिक दबाव - IRAN US CONFLICT

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सीजफायर बढ़ा, नाकेबंदी जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 6:05 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ सीजफायर की अवधि बढ़ाने के साथ समुद्री नाकेबंदी जारी रखी है और दावा किया है कि इससे ईरान पर भारी आर्थिक दबाव बन रहा है. उनके अनुसार, नाकेबंदी के कारण ईरान को रोजाना लगभग 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. वहीं, अमीर सईद इरावानी ने साफ कहा है कि नाकेबंदी हटने के बाद ही अमेरिका से बातचीत संभव है. पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर बढ़ाया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने आभार जताया। हालांकि, ईरान के बातचीत से इनकार के कारण शांति वार्ता अनिश्चित बनी हुई है और वैश्विक स्तर पर तनाव बरकरार है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ सीजफायर की अवधि बढ़ाने के साथ समुद्री नाकेबंदी जारी रखी है और दावा किया है कि इससे ईरान पर भारी आर्थिक दबाव बन रहा है. उनके अनुसार, नाकेबंदी के कारण ईरान को रोजाना लगभग 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. वहीं, अमीर सईद इरावानी ने साफ कहा है कि नाकेबंदी हटने के बाद ही अमेरिका से बातचीत संभव है. पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर बढ़ाया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने आभार जताया। हालांकि, ईरान के बातचीत से इनकार के कारण शांति वार्ता अनिश्चित बनी हुई है और वैश्विक स्तर पर तनाव बरकरार है.

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