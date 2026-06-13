होर्मुज स्ट्रेट के पास तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया गया था. ईरान का आरोप है कि एक सप्ताह के भीतर तीन भारतीय जहाजों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और इन घटनाओं में तीन भारतीय नाविकों की जान गई. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख जताते हुए दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है. यह विवाद वैश्विक समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है.