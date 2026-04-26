ETV Bharat / Videos

आईपीएल 2026: किसके सिर पर सजेगा ऑरेंज कैप? दो दिन में कोहली, राहुल, वैभव और अभिषेक बने प्रबल दावेदार - WHO WILL WIN THE ORANGE CAP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
किसके सिर पर सजेगा ऑरेंज कैप? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 4:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शनिवार को दो धमाकेदार मैच थे. शुक्रवार को विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ निर्णायक 81 रन की पारी खेली और इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में चोटी पर पहुंच गए. फिर नाटकीय बदलाव हुए. ऑरेंज कैप के दावेदार तीन बार बदले और कोहली पांचवें पायदान पर खिसक गए. बेशक शुरुआत कोहली की बढ़त के साथ हुई, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ के. एल. राहुल की रिकॉर्ड तोड़ 152 रन की पारी ने उन्हें ऑरेंज कैप का सबसे प्रबल दावेदार बना दिया. शाम होते-होते ऑरेंज कैप उनसे भी दूर हो गया.

वैभव सूर्यवंशी ने अपने करियर का दूसरा शतक लगाया. सिर्फ 37 गेंद में तूफानी 103 रन बनाए और सूची में चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अभी कैप का पाला बदलना बाकी था. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा के सामने 229 रन की चुनौती थी. उन्होंने 29 गेंद में शानदार 57 रन बनाए और रात होते-होते टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

अब आठ मैच में अभिषेक के 380 रन हो गए हैं. उनके ठीक पीछे 357 रन के साथ वैभव और राहुल हैं. चोटी के पांच बल्लेबाजों में हेनरिक क्लासेन भी हैं, जिन्होंने 349 रन बनाए हैं। 328 रन के साथ कोहली सूची में अंतिम पायदान पर हैं.

शनिवार को दो धमाकेदार मैच थे. शुक्रवार को विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ निर्णायक 81 रन की पारी खेली और इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में चोटी पर पहुंच गए. फिर नाटकीय बदलाव हुए. ऑरेंज कैप के दावेदार तीन बार बदले और कोहली पांचवें पायदान पर खिसक गए. बेशक शुरुआत कोहली की बढ़त के साथ हुई, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ के. एल. राहुल की रिकॉर्ड तोड़ 152 रन की पारी ने उन्हें ऑरेंज कैप का सबसे प्रबल दावेदार बना दिया. शाम होते-होते ऑरेंज कैप उनसे भी दूर हो गया.

वैभव सूर्यवंशी ने अपने करियर का दूसरा शतक लगाया. सिर्फ 37 गेंद में तूफानी 103 रन बनाए और सूची में चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अभी कैप का पाला बदलना बाकी था. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा के सामने 229 रन की चुनौती थी. उन्होंने 29 गेंद में शानदार 57 रन बनाए और रात होते-होते टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

अब आठ मैच में अभिषेक के 380 रन हो गए हैं. उनके ठीक पीछे 357 रन के साथ वैभव और राहुल हैं. चोटी के पांच बल्लेबाजों में हेनरिक क्लासेन भी हैं, जिन्होंने 349 रन बनाए हैं। 328 रन के साथ कोहली सूची में अंतिम पायदान पर हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHO WILL WIN THE ORANGE CAP
IPL 2026
ऑरेंज कैप के प्रबल दावेदार
गुजरात टाइटंस
WHO WILL WIN THE ORANGE CAP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला, सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोर-आजमाइश करेंगे शुभेंदु अधिकारी

April 26, 2026 at 4:39 PM IST
कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग जल्द

भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रचने जा रहा है इतिहास, पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 होगा लॉन्च

April 26, 2026 at 4:38 PM IST
एक-दूसरे की मदद करने का आरोप

राहुल गांधी का ममता और मोदी पर हमला, कहा, गरीबों की बजाय एक-दूसरे की मदद करते हैं दोनों

April 25, 2026 at 10:44 PM IST
मौसम विभाग ने हीटवेव की दी चेतावनी

देश में भीषण गर्मी की मार, मौसम विभाग ने हीटवेव की दी चेतावनी

April 25, 2026 at 10:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.