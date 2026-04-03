IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हराया, क्लासेन का शानदार अर्धशतक - SUNRISERS HYDERABAD BEAT KKR
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Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST
आईपीएल 2026 में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया. हेनरिक क्लासेन के तूफानी अर्धशतक ने जीत का रास्ता साफ किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की. ट्रैविस हेड ने 46 और अभिषेक शर्मा ने 48 रन बनाकर मजबूत नींव रखी. दोनों की सलामी साझेदारी 34 गेंद की थी। बाद में क्लासेन ने तेज रफ्तार से 52 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 39 रन बनाकर 226 रन की चुनौती दी. जवाब में, केकेआर 16 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंद पर 52 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया. केकेआर की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। पूरी पारी में टीम कभी मजबूत स्थिति में नहीं दिखी. केकेआर के लिए, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 41 रन देकर चार विकेट, वैभव अरोरा ने 47 देकर दो विकेट, कार्तिक त्यागी ने 48 देकर एक विकेट और अनुकूल रॉय ने 16 रन देकर एक विकेट लिया. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जयदेव उनादकट ने 21 रन देकर तीन विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 रन देकर दो विकेट और ईशान मलिंगा ने 14 रन देकर दो विकेट हासिल किया.
सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा.
आईपीएल 2026 में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया. हेनरिक क्लासेन के तूफानी अर्धशतक ने जीत का रास्ता साफ किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की. ट्रैविस हेड ने 46 और अभिषेक शर्मा ने 48 रन बनाकर मजबूत नींव रखी. दोनों की सलामी साझेदारी 34 गेंद की थी। बाद में क्लासेन ने तेज रफ्तार से 52 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 39 रन बनाकर 226 रन की चुनौती दी. जवाब में, केकेआर 16 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंद पर 52 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया. केकेआर की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। पूरी पारी में टीम कभी मजबूत स्थिति में नहीं दिखी. केकेआर के लिए, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 41 रन देकर चार विकेट, वैभव अरोरा ने 47 देकर दो विकेट, कार्तिक त्यागी ने 48 देकर एक विकेट और अनुकूल रॉय ने 16 रन देकर एक विकेट लिया. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जयदेव उनादकट ने 21 रन देकर तीन विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 रन देकर दो विकेट और ईशान मलिंगा ने 14 रन देकर दो विकेट हासिल किया.
सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा.