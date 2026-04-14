SRH से हार पर रियान पराग बोले- ये सिर्फ एक छोटा झटका, टीम को आगे बढ़ना होगा - IPL 2026
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Published : April 14, 2026 at 5:53 PM IST
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबादके खिलाफ 57 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 रन पर ही 5 विकेट गिर गए. हालांकिडोनोवन फरेरा और रवींद्र जड़ेजा ने 118 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्कोर 159 तक ही पहुंच सका. कप्तान रियान पराग ने हार को बड़ा मुद्दा मानने से इनकार किया और इसे छोटा झटका बताया. उन्होंने कहा कि बल्लेबाज पिच की रफ्तार समझने में नाकाम रहे और टीम को अब आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए.
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबादके खिलाफ 57 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 रन पर ही 5 विकेट गिर गए. हालांकिडोनोवन फरेरा और रवींद्र जड़ेजा ने 118 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्कोर 159 तक ही पहुंच सका. कप्तान रियान पराग ने हार को बड़ा मुद्दा मानने से इनकार किया और इसे छोटा झटका बताया. उन्होंने कहा कि बल्लेबाज पिच की रफ्तार समझने में नाकाम रहे और टीम को अब आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए.