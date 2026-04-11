ETV Bharat / Videos

आईपील 2026: वैभव सूर्यवंशी की आतिशबाजी और ध्रुव जुरेल के अर्द्धशतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराया - IPL 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
IPL 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले के हीरो 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज पचास लगाने का रिकॉर्ड बराबर किया. उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने 43 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इससे पहले RCB ने 201 रन बनाए, जिसमें रजत पाटिदार का अर्धशतक शामिल था. राजस्थान ने लक्ष्य को 12 गेंद पहले हासिल कर लिया. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है.

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले के हीरो 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज पचास लगाने का रिकॉर्ड बराबर किया. उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने 43 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इससे पहले RCB ने 201 रन बनाए, जिसमें रजत पाटिदार का अर्धशतक शामिल था. राजस्थान ने लक्ष्य को 12 गेंद पहले हासिल कर लिया. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI INNINGS
DHRUV JUREL FIFTY
RR VS RCB
YOUNG CRICKETER INDIA
IPL 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IAEA ने की भारत की तारीफ

भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता पर दुनिया हैरान, IAEA ने की भारत की तारीफ

April 11, 2026 at 2:52 PM IST
ECI ने मांगा खर्च का ब्यौरा

चुनाव के बीच पार्टियों की बढ़ी टेंशन, ECI ने मांगा खर्च का ब्यौरा

April 11, 2026 at 2:49 PM IST
INDIA FAST BREEDER REACTOR

भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता से दुनिया हैरान... रूस के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत

April 11, 2026 at 1:07 PM IST
हमले की साजिश बेनकाब

ISI से जुड़े बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, 11 गिरफ्तार, हमले की साजिश बेनकाब

April 10, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.