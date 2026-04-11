आईपील 2026: वैभव सूर्यवंशी की आतिशबाजी और ध्रुव जुरेल के अर्द्धशतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराया - IPL 2026
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Published : April 11, 2026 at 3:05 PM IST
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले के हीरो 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज पचास लगाने का रिकॉर्ड बराबर किया. उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने 43 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इससे पहले RCB ने 201 रन बनाए, जिसमें रजत पाटिदार का अर्धशतक शामिल था. राजस्थान ने लक्ष्य को 12 गेंद पहले हासिल कर लिया. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है.
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले के हीरो 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज पचास लगाने का रिकॉर्ड बराबर किया. उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने 43 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इससे पहले RCB ने 201 रन बनाए, जिसमें रजत पाटिदार का अर्धशतक शामिल था. राजस्थान ने लक्ष्य को 12 गेंद पहले हासिल कर लिया. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है.