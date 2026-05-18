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आईपीएल 2026: आरआर के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा- राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो किसी भी टीम को हरा सकता है - IPL 2026

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RR का बड़ा दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 9:37 PM IST

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 राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा कि उनकी टीम अपने बचे हुए दो लीग मैच जीतकर अभी भी आईपीएल में प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफ़ाई कर सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उनकी टीम अपनी पूरी क्षमता से खेल तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है. रियान पराग की कप्तानी वाली आरआर को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स, 194 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही, जबकि मेजबान टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. ओपनर वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए विक्रम राठौड़ ने कहा कि कुछ कमजोरियां के बावजूद, ये युवा खिलाड़ी कभी-कभार खास बन गया. अंत तालिका में 12 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स, 19 मई को घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी। इसके बाद, 24 मई को अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ने के लिए आरआर मुंबई का दौरा करेगी.

 राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा कि उनकी टीम अपने बचे हुए दो लीग मैच जीतकर अभी भी आईपीएल में प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफ़ाई कर सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उनकी टीम अपनी पूरी क्षमता से खेल तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है. रियान पराग की कप्तानी वाली आरआर को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स, 194 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही, जबकि मेजबान टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. ओपनर वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए विक्रम राठौड़ ने कहा कि कुछ कमजोरियां के बावजूद, ये युवा खिलाड़ी कभी-कभार खास बन गया. अंत तालिका में 12 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स, 19 मई को घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी। इसके बाद, 24 मई को अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ने के लिए आरआर मुंबई का दौरा करेगी.

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