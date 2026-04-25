देवदत्त पडिक्कल के 55 और विराट कोहली के 81 रन की शानदार पारियों ने साईं सुदर्शन के शतक को मात दे दी. इनकी बदौलत आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने शुक्रवार को गुजरात टाइटंस पर पांच विकेट से जीत दर्ज की. देवदत्त और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 115 रन की तूफानी साझेदारी की. आरसीबी के सामने 206 रन का लक्ष्य था, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने सिर्फ 18 ओवर और पांच गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया और अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई. शुरुआती झटके के बाद कोहली ने कमान संभाली. उन्होंने कगीसो रबाडा और राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और महज 30 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, आरसीबी को थोड़ी मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ा. कप्तान रजत पाटीदार समेत कुछ विकेट जल्दी-जल्दी गिरे. एक समय में उनका स्कोर पांच विकेट पर 173 रन हो गया... लेकिन क्रुणाल पांड्या और टिम डेविड ने संयम दिखाते हुए टीम को जीत दिला दी. इस सीजन में ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की चौथी जीत थी.