आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 5 विकेट से शानदार जीत दिलाई. तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार ने 24 रन, 4 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया. LSG की टीम 146 रन पर सिमट गई, जिसमें मिचेल मार्श और आयुष बडोनी ने कुछ संघर्ष किया. जवाब में विराट कोहली ने 49 रनों की अहम पारी खेली, जबकि रजत पाटीदार ने भी योगदान दिया. RCB ने 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और अब 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. इस मैच एक भी फिफ्टी नहीं लगाई। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली (49 रन) ने बनाए. वे एक रन से फिफ्टी चूक गए. रजत पाटीदार ने 27 और जितेश शर्मा ने 23 रन बनाए.