बाउंसर आमतौर पर तेज गेंदबाज फेंकते हैं, इसलिए टी20 क्रिकेट में स्पिनर इसका कम ही इस्तेमाल करते नजर आते हैं. लेकिन बल्लेबाजों के दबदबे और नए प्रयोगों के महत्व को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या ने खेल में बढ़त बनाए रखने के लिए अचानक बाउंसर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. क्रुणाल पंड्या ने कहा कि वो बाउंसर करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाते हैं, बल्कि बल्लेबाजों से एक कदम आगे रहने और उन पर हावी होने के लिए अपनी सहज भावना से इस गेंद का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं आरसीबी के इस ऑलराउंडर ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करते हुए चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया.