आईपीएल 2026 में गुवााहाटी में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया. 11 ओवर के इस मैच में आरआर ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए थे. 151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया। आर्चर ने रिकल्टन को आउट किया. रॉयल्स की जीत में सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक आक्रमण का अहम योगदान रहा. यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें चार छक्के और दस चौके शामिल थे. वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था. पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान के सलामी बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया. जसप्रीत बुमराह ने भी तीन ओवर में 32 रन लुटाए. लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत ढाई घंटे से भी ज्यादा देरी से हुई थी.