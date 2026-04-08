ETV Bharat / Videos

आईपीएल 2026: बारिश से प्रभावित 11 ओवर के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया - RR BEAT MI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आईपीएल 2026 में गुवााहाटी में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया. 11 ओवर के इस मैच में आरआर ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए थे. 151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया। आर्चर ने रिकल्टन को आउट किया. रॉयल्स की जीत में सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक आक्रमण का अहम योगदान रहा. यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें चार छक्के और दस चौके शामिल थे. वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था. पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान के सलामी बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया. जसप्रीत बुमराह ने भी तीन ओवर में 32 रन लुटाए. लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत ढाई घंटे से भी ज्यादा देरी से हुई थी.

आईपीएल 2026 में गुवााहाटी में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया. 11 ओवर के इस मैच में आरआर ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए थे. 151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया। आर्चर ने रिकल्टन को आउट किया. रॉयल्स की जीत में सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक आक्रमण का अहम योगदान रहा. यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें चार छक्के और दस चौके शामिल थे. वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था. पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान के सलामी बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया. जसप्रीत बुमराह ने भी तीन ओवर में 32 रन लुटाए. लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत ढाई घंटे से भी ज्यादा देरी से हुई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

IPL 2026
RAJASTHAN ROYALS
MUMBAI INDIANS
RAIN AFFECTED 11 OVER MATCH
RR BEAT MI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ASSAM ELECTION 2026

असम में 9 अप्रैल को वोटिंग: 2.5 करोड़ वोटर तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार

April 8, 2026 at 3:24 PM IST
अहमदाबाद में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत!

अहमदाबाद में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत! अस्पताल में वेंटिलेटर पर बच्चियों के माता-पिता

April 7, 2026 at 11:07 PM IST
करीब 91 लाख वोटर हटाए गए

पश्चिम बंगाल SIR: करीब 91 लाख वोटर हटाए गए, चुनाव आयोग का अनुमान

April 7, 2026 at 11:03 PM IST
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला

मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में 5 साल के लड़के, 6 महीने की बच्ची की मौत, लोगों ने की आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन

April 7, 2026 at 10:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.