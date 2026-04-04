आईपीएल 2026: पंजाब किंग्स ने सीएसके को पांच विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर का शानदार प्रदर्शन - PUNJAB KINGS BEATS CSK
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Published : April 4, 2026 at 7:31 PM IST
आईपीएल 2026 में शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हरा दिया. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के शानदार अर्धशतक ने जीत में अहम भूमिका अदा की. चौथे विकेट के लिए श्रेयस और नेहाल वढेरा की 59 रन की साझेदारी की बदौलत पंजाब ने ओस रहित चेपॉक पिच पर 209 रन के लक्ष्य का पीछा किया और पांच विकेट खोकर जीत हासिल कर ली.
इसके साथ ही मेजबान टीम को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब की ये लगातार दूसरी जीत है. मैच में पीबीकेएस के कई खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया. लगभग 11 के रन रेट से लक्ष्य का पीछा करने के लिए लगातार रन बनाने की जरूरत थी और पीबीकेएस के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने यही किया. प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनॉली - सभी ने मैच जिताने में अहम योगदान दिया. इससे पहले, आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद में 73 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट पर 209 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. सरफराज खान ने अपने खास अंदाज में हल्के-हल्के शॉट और शरीर के करीब से शॉट लगाते हुए चौकों की झड़ी लगाई और सीएसके की पारी में तेजी लाने की कोशिश की. उनके और शिवम दुबे के कुछ दमदार शॉट्स की बदौलत सीएसके ने आखिरी पांच ओवरों में 64 रन बनाए, लेकिन वे नाकाफी साबित हुए.
आईपीएल 2026 में शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हरा दिया. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के शानदार अर्धशतक ने जीत में अहम भूमिका अदा की. चौथे विकेट के लिए श्रेयस और नेहाल वढेरा की 59 रन की साझेदारी की बदौलत पंजाब ने ओस रहित चेपॉक पिच पर 209 रन के लक्ष्य का पीछा किया और पांच विकेट खोकर जीत हासिल कर ली.
इसके साथ ही मेजबान टीम को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब की ये लगातार दूसरी जीत है. मैच में पीबीकेएस के कई खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया. लगभग 11 के रन रेट से लक्ष्य का पीछा करने के लिए लगातार रन बनाने की जरूरत थी और पीबीकेएस के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने यही किया. प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनॉली - सभी ने मैच जिताने में अहम योगदान दिया. इससे पहले, आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद में 73 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट पर 209 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. सरफराज खान ने अपने खास अंदाज में हल्के-हल्के शॉट और शरीर के करीब से शॉट लगाते हुए चौकों की झड़ी लगाई और सीएसके की पारी में तेजी लाने की कोशिश की. उनके और शिवम दुबे के कुछ दमदार शॉट्स की बदौलत सीएसके ने आखिरी पांच ओवरों में 64 रन बनाए, लेकिन वे नाकाफी साबित हुए.