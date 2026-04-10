आईपीएल 2026: मुकुल चौधरी की नाबाद अर्धशतकीय पारी से केकेआर पर एलएसजी की रोमांचक जीत - LSG WINS OVER KKR
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Published : April 10, 2026 at 3:24 PM IST
मुकुल चौधरी की बेखौफ नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को खेले गए आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स को तीन विकेट से हरा दिया। ये मैच आखिरी गेंद तक खिंचा. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स ने केकेआर को 20 ओवर में चार विकेट पर 181 रन के स्कोर पर रोक दिया. कोलकाता की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रन, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों में 41 रन बनाए। वहीं रोवमैन पॉवेल 24 गेंदों में पर 39 रन और कैमरन ग्रीन 24 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे.
जीत के लिए 182 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने सधी हुई शुरुआत की लेकिन थोड़े-थोड़े अंतराल पर विकेट गंवाने से वो लड़खड़ाती दिखी. हालांकि केकेआर के गेंदबाज़ों के दबाव के बीच एलएसजी के लिए आयुष बडोनी ने 54 रन की शानदार पारी खेली. लखनऊ की जीत की उम्मीदें टूटती दिख रही थीं, लेकिन मुकुल चौधरी के बल्ले ने पासा पलट दिया। मुकुल ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। उनकी पारी में सात छक्के और दो चौके शामिल हैं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
मुकुल चौधरी की बेखौफ नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को खेले गए आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स को तीन विकेट से हरा दिया। ये मैच आखिरी गेंद तक खिंचा. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स ने केकेआर को 20 ओवर में चार विकेट पर 181 रन के स्कोर पर रोक दिया. कोलकाता की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रन, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों में 41 रन बनाए। वहीं रोवमैन पॉवेल 24 गेंदों में पर 39 रन और कैमरन ग्रीन 24 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे.
जीत के लिए 182 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने सधी हुई शुरुआत की लेकिन थोड़े-थोड़े अंतराल पर विकेट गंवाने से वो लड़खड़ाती दिखी. हालांकि केकेआर के गेंदबाज़ों के दबाव के बीच एलएसजी के लिए आयुष बडोनी ने 54 रन की शानदार पारी खेली. लखनऊ की जीत की उम्मीदें टूटती दिख रही थीं, लेकिन मुकुल चौधरी के बल्ले ने पासा पलट दिया। मुकुल ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। उनकी पारी में सात छक्के और दो चौके शामिल हैं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.