खराब फॉर्म में भी ‘फाइटर’… जसप्रीत बुमराह का बचाव, कोच पारस म्हाम्ब्रे का बड़ा बयान - JASPRIT BUMRAH
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Published : April 20, 2026 at 8:48 PM IST
जसप्रीत बुमराह के लिए IPL 2026 अब तक बेहद निराशाजनक रहा है, जहां वे पांच मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं और 164 रन खर्च कर चुके हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी महंगा साबित हुआ. हालांकि, मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने उनका बचाव करते हुए उन्हें ‘फाइटर’ बताया और कहा कि वे पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं. बुमराह को इससे पहले 2014 में ऐसा खराब दौर झेलना पड़ा था. अब टीम का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, जहां सभी की नजरें बुमराह की वापसी पर टिकी होंगी.
जसप्रीत बुमराह के लिए IPL 2026 अब तक बेहद निराशाजनक रहा है, जहां वे पांच मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं और 164 रन खर्च कर चुके हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी महंगा साबित हुआ. हालांकि, मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने उनका बचाव करते हुए उन्हें ‘फाइटर’ बताया और कहा कि वे पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं. बुमराह को इससे पहले 2014 में ऐसा खराब दौर झेलना पड़ा था. अब टीम का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, जहां सभी की नजरें बुमराह की वापसी पर टिकी होंगी.