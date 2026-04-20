जसप्रीत बुमराह के लिए IPL 2026 अब तक बेहद निराशाजनक रहा है, जहां वे पांच मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं और 164 रन खर्च कर चुके हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी महंगा साबित हुआ. हालांकि, मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने उनका बचाव करते हुए उन्हें ‘फाइटर’ बताया और कहा कि वे पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं. बुमराह को इससे पहले 2014 में ऐसा खराब दौर झेलना पड़ा था. अब टीम का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, जहां सभी की नजरें बुमराह की वापसी पर टिकी होंगी.