ETV Bharat / Videos

आईपीएल 2026: पहले क्वालीफायर में हारने पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स- स्कोरबोर्ड का दबाव और खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से हार मिली - IPL 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स क्या बोले ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने माना है कि स्कोरबोर्ड के दबाव और खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में उनकी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों 92 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि टीम एलिमिनेटर मुकाबले से पहले इस हार को भुलाकर आगे बढ़ जाएगी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की 93 रनों की तूफानी नाबाद पारी की बदौलत आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस का शीर्ष क्रम दबाव का सामना करने में नाकाम रहा जिससे टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई। फिलिप्स मंगलवार को हुए इस मैच में नहीं खेले थे। उन्होंने कहा कि आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा शुरुआती झटके दिए जाने के बाद लक्ष्य का पीछा करना और भी मुश्किल हो गया था।

गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने माना है कि स्कोरबोर्ड के दबाव और खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में उनकी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों 92 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि टीम एलिमिनेटर मुकाबले से पहले इस हार को भुलाकर आगे बढ़ जाएगी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की 93 रनों की तूफानी नाबाद पारी की बदौलत आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस का शीर्ष क्रम दबाव का सामना करने में नाकाम रहा जिससे टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई। फिलिप्स मंगलवार को हुए इस मैच में नहीं खेले थे। उन्होंने कहा कि आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा शुरुआती झटके दिए जाने के बाद लक्ष्य का पीछा करना और भी मुश्किल हो गया था।

For All Latest Updates

TAGGED:

IPL 2026
GUJARAT TITANS
GLENN PHILLIPS
आईपीएल 2026
IPL 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

इबोला को लेकर भारत अलर्ट

कर्नाटक में इबोला जैसे लक्षणों के बाद युगांडा से आई महिला अस्पताल में भर्ती, अहमदाबाद में इबोला अलर्ट, 11 यात्री होम क्वारंटाइन

May 27, 2026 at 8:20 PM IST
गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई

गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, जहाज से 118 किलोग्राम कोकीन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

May 27, 2026 at 7:33 PM IST
ED अफसरों की गाड़ी पर हमला

केरल : विजयन के खिलाफ छापेमारी पर लेफ्ट समर्थकों का ED अफसरों की गाड़ी पर हमला, ईंट व पत्थर फेंके, लाठीचार्ज

May 27, 2026 at 7:30 PM IST
अबकी बार कर्नाटक में डीके सरकार!

अबकी बार कर्नाटक में डीके सरकार! सिद्धारमैया ने बुलाई ब्रेकफास्ट मीटिंग, दे सकते हैं पद से इस्तीफा!

May 27, 2026 at 6:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.