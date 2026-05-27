गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने माना है कि स्कोरबोर्ड के दबाव और खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में उनकी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों 92 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि टीम एलिमिनेटर मुकाबले से पहले इस हार को भुलाकर आगे बढ़ जाएगी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की 93 रनों की तूफानी नाबाद पारी की बदौलत आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस का शीर्ष क्रम दबाव का सामना करने में नाकाम रहा जिससे टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई। फिलिप्स मंगलवार को हुए इस मैच में नहीं खेले थे। उन्होंने कहा कि आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा शुरुआती झटके दिए जाने के बाद लक्ष्य का पीछा करना और भी मुश्किल हो गया था।