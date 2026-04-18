आईपीएल 2026: शुभमन गिल की शानदार पारी, गुजरात टाइटंस ने KKR को 5 विकेट से हराया - IPL 2026
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Published : April 18, 2026 at 3:57 PM IST
गुजरात टाइटंस ने IPL के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया. अहमदाबाद में 181 रन का टारगेट गुजरात ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया. टॉस जीतकर बैटिंग कर रही कोलकाता 20 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई. GT की टीम तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के चौथे स्थान पर आ गई है. जबकि, KKR सबसे निचले पायदान पर है। टीम को पहली जीत की तलाश है. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रन चेज को एकतरफा कर दिया। उन्होंने 50 बॉल पर 86 रन की पारी खेली.
गुजरात टाइटंस ने IPL के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया. अहमदाबाद में 181 रन का टारगेट गुजरात ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया. टॉस जीतकर बैटिंग कर रही कोलकाता 20 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई. GT की टीम तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के चौथे स्थान पर आ गई है. जबकि, KKR सबसे निचले पायदान पर है। टीम को पहली जीत की तलाश है. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रन चेज को एकतरफा कर दिया। उन्होंने 50 बॉल पर 86 रन की पारी खेली.