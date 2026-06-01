आईपीएल 2026 फाइनल: RCB ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया - IPL 2026
Published : June 1, 2026 at 3:10 PM IST
आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक भी पूरा किया. गेंदबाजी में रसिक सलाम डार ने 3 विकेट, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लेकर जीत की नींव रखी.
