आईपीएल 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स 32 रन से हराया, नूर अहमद का शानदार प्रदर्शन - IPL 2026
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Published : April 15, 2026 at 1:59 PM IST
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 192 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस और आयुष म्हात्रे का योगदान अहम रहा. जवाब में केकेआर 160 रन ही बना पाया. टीम की हार में कप्तान अजिंक्य रहाणे की रणनीति पर सवाल उठे. सीएसके के लिए नूर अहमद ने मध्यक्रम को बहाल करने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की. हालांकि रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने साझेदारी की, लेकिन टीम जीत से दूर रह गई. टॉस हारकर बैटिंग करते हुए CSK ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे।
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 192 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस और आयुष म्हात्रे का योगदान अहम रहा. जवाब में केकेआर 160 रन ही बना पाया. टीम की हार में कप्तान अजिंक्य रहाणे की रणनीति पर सवाल उठे. सीएसके के लिए नूर अहमद ने मध्यक्रम को बहाल करने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की. हालांकि रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने साझेदारी की, लेकिन टीम जीत से दूर रह गई. टॉस हारकर बैटिंग करते हुए CSK ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे।