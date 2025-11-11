ETV Bharat / Videos

दिल्ली कार धमाका: जांच एजेंसियों के रडार पर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल

November 11, 2025

दिल्ली के लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पर हुए कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं. धमाके के तार हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ मुजम्मिल, उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन, उसके गांव के रहने वाले डॉ उमर उन नबी और कुलगाम के डॉक्टर आदिल अहमद रादर से जुड़ता दिख रहा है. डॉ मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था.. उसके ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं. कार में AK-47 लेकर चलने वाली महिला डॉक्टर शाहीन और उसके करीबियों पर भी जांच एजेसियों का शिकंजा कसा है. मंगलवार की सुबह से जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर चुकी है. IIM रोड हुसैनगंज में शाहीन के करीबी प्रवेश अंसारी में ATS की छापेमारी हुई.. वहीं, IIM रोड के मुतक्कीपुर और खंदारी बाजार में जम्मू-कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को कुछ संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ पर्सनल फाइलें मिली हैं..  जिसकी जांच की जा रही है.

DELHI CAR BLAST
WHITE COLLAR TERROR MODULE
NIA NSG ATS
INVESTIGATING AGENCIES IN ACTION
DELLHI CAR BLAST

ETV Bharat Hindi Team

