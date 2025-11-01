पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी में स्थानीय युवा खिलाड़ियों का विदेशी मेहमानों से रोमांचक मुकाबला, जानिए कौन रहा विजेता? - KABBADI WITH FOREIGNERS
Published : November 1, 2025 at 10:32 PM IST
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इनमें पारंपरिक खेल पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं. देश की मिट्टी से जुड़ा कबड्डी का खेल शनिवार को विदेशी और स्थानीय युवाओं के बीच खेला गया. कबड्डी के रोमांचक मुकाबले में स्थानीय युवाओं की टीम ने विदेशी पर्यटकों की टीम मैदान में टिकने नहीं दिया. हालांकि जीतने के लिए विदेशी पर्यटकों की टीम ने भी काफी मशक्कत की. मैदान में उतरने से पहले निर्णायक कमेटी की ओर से विदेशी पर्यटकों को कबड्डी के नियम समझाए गए. मैदान के चारों ओर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी-अपनी टीम के समर्थन में हूटिंग करते नजर आए. वहीं मैदान में स्थानीय युवाओं की टीम से जीतने के लिए मैदान में विदेशी पर्यटकों ने काफी मशक्कत की, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा.
