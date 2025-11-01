राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इनमें पारंपरिक खेल पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं. देश की मिट्टी से जुड़ा कबड्डी का खेल शनिवार को विदेशी और स्थानीय युवाओं के बीच खेला गया. कबड्डी के रोमांचक मुकाबले में स्थानीय युवाओं की टीम ने विदेशी पर्यटकों की टीम मैदान में टिकने नहीं दिया. हालांकि जीतने के लिए विदेशी पर्यटकों की टीम ने भी काफी मशक्कत की. मैदान में उतरने से पहले निर्णायक कमेटी की ओर से विदेशी पर्यटकों को कबड्डी के नियम समझाए गए. मैदान के चारों ओर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी-अपनी टीम के समर्थन में हूटिंग करते नजर आए. वहीं मैदान में स्थानीय युवाओं की टीम से जीतने के लिए मैदान में विदेशी पर्यटकों ने काफी मशक्कत की, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा.