पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी में स्थानीय युवा खिलाड़ियों का विदेशी मेहमानों से रोमांचक मुकाबला, जानिए कौन रहा विजेता? - KABBADI WITH FOREIGNERS

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 10:32 PM IST

राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इनमें पारंपरिक खेल पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं. देश की मिट्टी से जुड़ा कबड्डी का खेल शनिवार को विदेशी और स्थानीय युवाओं के बीच खेला गया. कबड्डी के रोमांचक मुकाबले में स्थानीय युवाओं की टीम ने विदेशी पर्यटकों की टीम मैदान में टिकने नहीं दिया. हालांकि जीतने के लिए विदेशी पर्यटकों की टीम ने भी काफी मशक्कत की. मैदान में उतरने से पहले निर्णायक कमेटी की ओर से विदेशी पर्यटकों को कबड्डी के नियम समझाए गए. मैदान के चारों ओर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी-अपनी टीम के समर्थन में हूटिंग करते नजर आए. वहीं मैदान में स्थानीय युवाओं की टीम से जीतने के लिए मैदान में विदेशी पर्यटकों ने काफी मशक्कत की, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा.

TAGGED:

KABBADI WITH FOREIGNERS
KABADDI IN PUSHKAR
पुष्कर में विदेशियों से कबड्डी
पुष्कर कबड्डी में विजेता कौन
KABBADI WITH FOREIGNERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

