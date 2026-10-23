अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या हुई शुरू, लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह हुए शामिल

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में चल रही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या हुई शुरू. लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्यतिथि के रूप में हुए शामिल. इस अनूठे देव समागम को देखने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है. देश-विदेश से आए कलाकार दे रहे अपने प्रस्तुति. कलाकारों में अपने प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया. 7 दिनों तक कुल्लू दशहरा उत्सव में देशी-विदेश से आए कलाकार अपनी प्रजेंटेशन से मचाएंगे धमाल. देश के कई राज्यों और विदेशों से आए पर्यटक कुल्लू दहशरा में शामिल हुए.