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Kullu Dussehra: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, यहां देखें भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा

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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026 (@DC-KULLU)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 5:44 PM IST

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Updated : October 21, 2026 at 5:52 PM IST

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कुल्लू के ढालपुर मैदान में देवी-देवताओं के आगमन के साथ ही सात दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026' की शुरुआत हो गई है. इस मौके पर भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राज्य के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, नरसिंगों और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरी कुल्लू घाटी का माहौल भक्तिमय हो गया है. इस अनूठे देव समागम को देखने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है. इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा.

कुल्लू के ढालपुर मैदान में देवी-देवताओं के आगमन के साथ ही सात दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026' की शुरुआत हो गई है. इस मौके पर भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राज्य के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, नरसिंगों और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरी कुल्लू घाटी का माहौल भक्तिमय हो गया है. इस अनूठे देव समागम को देखने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है. इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा.

Last Updated : October 21, 2026 at 5:52 PM IST

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