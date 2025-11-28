ETV Bharat / Videos

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: हरियाणा पवेलियन में दिखी संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक - INTERNATIONAL GITA MAHOTSAV 2025

Published : November 28, 2025 at 10:03 PM IST

कुरक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव  हरियाणा पवेलियन, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. बह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बड़े करीने से सजाया है. यहां हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, जवीन शैली और परंपराएं देखने को मिल जाएगी

जब आप पवेलियन में इंटर करते हैं तो यहां का ग्रामीण परिवेश आपका मन मोह लेगा. महिलाएं कहीं मट्ठा बना रहीं, तो कहीं पालने में बच्चे को खिला रही हैं. हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग और चारपाई बीनता शख्स, सब कुछ जीवंत हो उठता है. डलिया बनाती महिला और चरखे पर सूत कताई. ये सब गांव की यादों को ताजा कर देते है. जांत पिसती महिला उस दौर की याद दिलाती है. जब  मशीनीकरण का युग नहीं था. लोग बिना कीटनाशक वाला आटा और अनाज खाते थे. और ज्यादा हेल्दी जीवन व्यतीत करते थे. हल बैलगाड़ी के पहिए और रंग बिरंगे तोरण, यहां की समृद्धि जीवन शैली की याद दिला देते हैं. जो अब शहरों में देखने को नहीं मिलती.

हरियाणा पवेलियन न केवल हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से लोगों को परिचित करा रहा है. बल्कि युवाओं को प्राचीन परंपराओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

INTERNATIONAL GITA MAHOTSAV 2025
HARYANA PAVILION
GLIMPSES OF CULTURE TRADITION
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025
INTERNATIONAL GITA MAHOTSAV 2025

