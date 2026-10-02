ETV Bharat / Videos

कला से लाखों की कमाई: ओडिशा की शिल्पी रानी ने नौकरी की बजाय कला को अपनाया, मंडल कला को बनाया आमदनी का जरिया

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कला से लाखों की कमाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है, लेकिन ओडिशा के नवरंगपुर जिले की शिल्पी रानी बिस्वास ने नौकरी की तलाश के बजाय कला को अपनी आमदनी का जरिया बनाया. वो मंडल कलाकृति बनाती हैं और इससे हर महीने 2 से ढाई लाख रुपये कमाती हैं. उमरकोट की रहने वाली शिल्पी रानी बिस्वास ने कोरापुट स्थित ओडिशा केंद्रीय विद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा को आजीविका बनाने का फैसला किया. बचपन से ही उन्हें ड्राइंग में गहरी रुचि थी. यू-ट्यूब से उन्होंने मंडला कला के बारे सीखा. एक मंडल कलाकृति बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उनके काम को जबर्दस्त सराहना मिली. फिर ऑर्डर मिलने लगे. शिल्पी रानी की एक छोटी सी पहल पूरी तरह आजीविका बन गई.  11 महीनों में 1200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई और बेचीं. उनकी कलाकृतियों की डिमांड ना सिर्फ ओडिशा, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दुबई से ऑर्डर मिल रहे हैं. अपनी कलाकृतियों के लिए शिल्पी रानी बाहर के कच्चा माल मंगाती हैं. आम तौर पर कलाकृतियों की कीमत 3 हजार से शुरू होती हैं और कुछ की कीमत 30 हजार तक पहुंच जाती है. आर्ट को फुलटाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाने से पहले वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाती थीं. लेकिन अब अपने आर्ट वर्क से ही उन्हें फुर्सत नहीं है. खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद अब वो दूसरी युवतियों को भी मौका देना चाहती हैं. इसके लिए आर्ट क्लास चलाने पर विचार कर रही हैं.  

ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है, लेकिन ओडिशा के नवरंगपुर जिले की शिल्पी रानी बिस्वास ने नौकरी की तलाश के बजाय कला को अपनी आमदनी का जरिया बनाया. वो मंडल कलाकृति बनाती हैं और इससे हर महीने 2 से ढाई लाख रुपये कमाती हैं. उमरकोट की रहने वाली शिल्पी रानी बिस्वास ने कोरापुट स्थित ओडिशा केंद्रीय विद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा को आजीविका बनाने का फैसला किया. बचपन से ही उन्हें ड्राइंग में गहरी रुचि थी. यू-ट्यूब से उन्होंने मंडला कला के बारे सीखा. एक मंडल कलाकृति बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उनके काम को जबर्दस्त सराहना मिली. फिर ऑर्डर मिलने लगे. शिल्पी रानी की एक छोटी सी पहल पूरी तरह आजीविका बन गई.  11 महीनों में 1200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई और बेचीं. उनकी कलाकृतियों की डिमांड ना सिर्फ ओडिशा, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दुबई से ऑर्डर मिल रहे हैं. अपनी कलाकृतियों के लिए शिल्पी रानी बाहर के कच्चा माल मंगाती हैं. आम तौर पर कलाकृतियों की कीमत 3 हजार से शुरू होती हैं और कुछ की कीमत 30 हजार तक पहुंच जाती है. आर्ट को फुलटाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाने से पहले वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाती थीं. लेकिन अब अपने आर्ट वर्क से ही उन्हें फुर्सत नहीं है. खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद अब वो दूसरी युवतियों को भी मौका देना चाहती हैं. इसके लिए आर्ट क्लास चलाने पर विचार कर रही हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDALA ART
ART AS SOURCE OF INCOME
SHILPI RANI BISWAS
ART EXPORT
HOBBY BECAME SOURCE OF INCOME

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी ने स्मिथ मच्छर से फोन पर की बात

पीएम मोदी ने स्मिथ मच्छर से फोन पर की बात, कैप्टन ने सुनाई पूरी दास्तां, बताया कहां से मिली ताकत?

October 2, 2026 at 3:25 PM IST
महात्मा गांधी की 157वीं जयंती

महात्मा गांधी की 157वीं जयंती: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत दूसरे नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

October 2, 2026 at 1:31 PM IST
फ्लाईदुबई के को-पायलट को UAE को सौंपा

सऊदी अरब ने फ्लाईदुबई के को-पायलट को UAE को सौंपा, जांच तेज

October 2, 2026 at 1:29 PM IST
पिकनिक पर गए 8 छात्रों की मौत

महाराष्ट्र: रायगढ़ के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत

October 1, 2026 at 10:45 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.