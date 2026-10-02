कला से लाखों की कमाई: ओडिशा की शिल्पी रानी ने नौकरी की बजाय कला को अपनाया, मंडल कला को बनाया आमदनी का जरिया

ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है, लेकिन ओडिशा के नवरंगपुर जिले की शिल्पी रानी बिस्वास ने नौकरी की तलाश के बजाय कला को अपनी आमदनी का जरिया बनाया. वो मंडल कलाकृति बनाती हैं और इससे हर महीने 2 से ढाई लाख रुपये कमाती हैं. उमरकोट की रहने वाली शिल्पी रानी बिस्वास ने कोरापुट स्थित ओडिशा केंद्रीय विद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा को आजीविका बनाने का फैसला किया. बचपन से ही उन्हें ड्राइंग में गहरी रुचि थी. यू-ट्यूब से उन्होंने मंडला कला के बारे सीखा. एक मंडल कलाकृति बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उनके काम को जबर्दस्त सराहना मिली. फिर ऑर्डर मिलने लगे. शिल्पी रानी की एक छोटी सी पहल पूरी तरह आजीविका बन गई. 11 महीनों में 1200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई और बेचीं. उनकी कलाकृतियों की डिमांड ना सिर्फ ओडिशा, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दुबई से ऑर्डर मिल रहे हैं. अपनी कलाकृतियों के लिए शिल्पी रानी बाहर के कच्चा माल मंगाती हैं. आम तौर पर कलाकृतियों की कीमत 3 हजार से शुरू होती हैं और कुछ की कीमत 30 हजार तक पहुंच जाती है. आर्ट को फुलटाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाने से पहले वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाती थीं. लेकिन अब अपने आर्ट वर्क से ही उन्हें फुर्सत नहीं है. खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद अब वो दूसरी युवतियों को भी मौका देना चाहती हैं. इसके लिए आर्ट क्लास चलाने पर विचार कर रही हैं.