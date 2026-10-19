टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की इनसाइड स्टोरी: गिरफ्तार शूटरों ने खोले राज, कहा- सीक्रेट 'जंगी ऐप' के जरिए जुड़ा था USA में बैठा अनिल पंडित

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से कोटा पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों शूटर्स को विदेश में बैठा अनिल पंडित ही हैंडल कर रहा था. चौंकाने वाली बात ये है कि जब बदमाशों ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाईं, उस वक्त भी अनिल पंडित फोन लाइन पर उनके साथ लाइव जुड़ा हुआ था. ये गैंग बातचीत के लिए आम कॉलिंग या व्हाट्सएप का नहीं, बल्कि सीक्रेट 'जंगी ऐप' का इस्तेमाल कर रही थी. पकड़े जाने के डर से ये बदमाश काम होते ही अपने मोबाइल और सिम कार्ड को तुरंत तोड़कर फेंक देते थे.

पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि ये बदमाश पूरे एक महीने से मुंबई में ठहरे हुए थे. तीनों अलग-अलग होटलों में रुकते थे. रोज 5 से 10 हजार रुपये के बिल का भुगतान अनिल पंडित ऑनलाइन कर देता था.

पुलिस के मुताबिक, ये बदमाश एक्टर पर फायरिंग के बाद बाइक से ही अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. वहां से उन्होंने लोकल ट्रेन पकड़ी और दो-तीन स्टेशन बाद ट्रेन से नीचे उतर गए. फिर ऑनलाइन ही एक टैक्सी बुक कर सूरत पहुंचे. वहां से रात करीब डेढ़ बजे पुणे-जयपुर एक्सप्रेस पकड़ी और जयपुर के लिए रवाना हुए. इन्हें कोटा पुलिस ने उन्हें कोटा में ही पकड़ लिया.