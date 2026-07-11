INS महेंद्रगिरी की इतनी चर्चा क्यों? जानिए भारत के नए स्टील्थ वॉरशिप की ताकत और खासियत - DEFENCE
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Published : July 11, 2026 at 8:40 PM IST
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट-17A के तहत विकसित अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा माना जा रहा है. 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह युद्धपोत दुश्मन के रडार से बचते हुए एंटी-एयर, एंटी-शिप और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है. आधुनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उन्नत हथियारों से लैस यह जहाज हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा. इसके अलावा इसे सर्च एंड रेस्क्यू, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी तैनात किया जा सकता है. INS महेंद्रगिरी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नौसैनिक तकनीक का नया प्रतीक बनकर उभरा है.
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट-17A के तहत विकसित अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा माना जा रहा है. 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह युद्धपोत दुश्मन के रडार से बचते हुए एंटी-एयर, एंटी-शिप और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है. आधुनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उन्नत हथियारों से लैस यह जहाज हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा. इसके अलावा इसे सर्च एंड रेस्क्यू, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी तैनात किया जा सकता है. INS महेंद्रगिरी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नौसैनिक तकनीक का नया प्रतीक बनकर उभरा है.