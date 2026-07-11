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INS महेंद्रगिरी से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, 75% स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट हुआ शामिल - INS MAHENDRAGIRI

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INS MAHENDRAGIRI INDUCTED INTO INDIAN NAVY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 4:07 PM IST

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भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट-17A के तहत निर्मित छठा नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी मिल गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नौसेना को सौंपते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है. 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से निर्मित यह युद्धपोत आधुनिक हथियारों, उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है. INS महेंद्रगिरी को एंटी-एयर, एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन के साथ-साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैयार किया गया है. समारोह में राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र को भविष्य का संभावित ‘ड्रोन हब’ बनने की भी बात कही.

भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट-17A के तहत निर्मित छठा नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी मिल गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नौसेना को सौंपते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है. 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से निर्मित यह युद्धपोत आधुनिक हथियारों, उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है. INS महेंद्रगिरी को एंटी-एयर, एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन के साथ-साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैयार किया गया है. समारोह में राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र को भविष्य का संभावित ‘ड्रोन हब’ बनने की भी बात कही.

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