ETV Bharat / Videos

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद शुरुआती पुनर्निर्माण लागत करीब पौने पांच अरब डॉलर का अनुमान

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नेपाल बाढ़ त्रासदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि 26 अगस्त को भोटेकोशी में आई अचानक आई बाढ़ में खराब हुए आधारभूत संरचना और घरों को फिर से बनाने के लिए देश को अपनी करेंसी में कम से कम 723.31 बिलियन रुपये या 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी. यह अनुमान नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग (NPC) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) की जॉइंट टेक्निकल टीम के किए गए 'त्वरित क्षति आकलन और आवश्यकता विश्लेषण' (RDNA) पर आधारित है. नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) की दी गई जानकारी के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ से 69 किलोमीटर सड़कें खराब हो गईं और 33 पुल बह गए जिन पर गाड़ी चल सकती थी. चार और पुलों को थोड़ा नुकसान हुआ है. प्रभावित जिलों में मौजूद 64 सस्पेंशन ब्रिज में से 53 को नुकसान हुआ है. एनडीआरआरएमए के डेटा से पता चलता है कि पांच जिलों में 7,570 प्राइवेट घरों को नुकसान हुआ है, इसके अलावा पांच सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में 48 सरकारी इमारतें, 18 स्कूल और 13 सांस्कृतिक विरासत स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.जहां तक ​​प्राइवेट घरों को हुए नुकसान की बात है, नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई. अचानक आई बाढ़ में वहां करीब 3,026 घर खराब हो गए. इसी तरह, लगभग 1,806 हेक्टेयर फसलें, 17 बैंक ब्रांच और 4,800 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को नुकसान हुआ है.यह भयानक बाढ़ 26 अगस्त को आई थी, जब तिब्बत में एक कथित 'हिमस्खलन' या 'हिमनद झील का फटना' से भोटेकोशी नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया था. यह लहर त्रिशूली नदी में मिल गई और नीचे की ओर तेजी से फैल गई, जिससे तबाही का एक बड़ा निशान बन गया. अब तक करीब 1,377 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5,130 अभी भी लापता हैं. बचाव अभियान जारी है. नेपाली आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री ने 13,673 लोगों को सुरक्षित बचाया है, जिनमें से 3,500 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है.

नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि 26 अगस्त को भोटेकोशी में आई अचानक आई बाढ़ में खराब हुए आधारभूत संरचना और घरों को फिर से बनाने के लिए देश को अपनी करेंसी में कम से कम 723.31 बिलियन रुपये या 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी. यह अनुमान नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग (NPC) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) की जॉइंट टेक्निकल टीम के किए गए 'त्वरित क्षति आकलन और आवश्यकता विश्लेषण' (RDNA) पर आधारित है. नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) की दी गई जानकारी के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ से 69 किलोमीटर सड़कें खराब हो गईं और 33 पुल बह गए जिन पर गाड़ी चल सकती थी. चार और पुलों को थोड़ा नुकसान हुआ है. प्रभावित जिलों में मौजूद 64 सस्पेंशन ब्रिज में से 53 को नुकसान हुआ है. एनडीआरआरएमए के डेटा से पता चलता है कि पांच जिलों में 7,570 प्राइवेट घरों को नुकसान हुआ है, इसके अलावा पांच सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में 48 सरकारी इमारतें, 18 स्कूल और 13 सांस्कृतिक विरासत स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.जहां तक ​​प्राइवेट घरों को हुए नुकसान की बात है, नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई. अचानक आई बाढ़ में वहां करीब 3,026 घर खराब हो गए. इसी तरह, लगभग 1,806 हेक्टेयर फसलें, 17 बैंक ब्रांच और 4,800 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को नुकसान हुआ है.यह भयानक बाढ़ 26 अगस्त को आई थी, जब तिब्बत में एक कथित 'हिमस्खलन' या 'हिमनद झील का फटना' से भोटेकोशी नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया था. यह लहर त्रिशूली नदी में मिल गई और नीचे की ओर तेजी से फैल गई, जिससे तबाही का एक बड़ा निशान बन गया. अब तक करीब 1,377 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5,130 अभी भी लापता हैं. बचाव अभियान जारी है. नेपाली आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री ने 13,673 लोगों को सुरक्षित बचाया है, जिनमें से 3,500 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL FLOODS
NEPAL FLASH FLOODS
नेपाल बाढ़
भोटेकोशी नदी
NEPAL FLOODS

संबंधित ख़बरें

ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान ?

इंडोनेशिया से ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान, कौन कर रहा तस्करी?

September 11, 2026 at 10:42 PM IST
सऊदी का हूती कब्जे वाले मोखा शहर पर हवाई हमला

सऊदी अरब का यमन में हूती कब्जे वाले मोखा शहर पर हवाई हमला, बाब अल मंदेब में एक द्वीप पर हूती विद्रोहियों ने किया कब्जा

September 11, 2026 at 10:30 PM IST
मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध

रूस की बेटी ने मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध, 5 घंटे तक काशी के पुरोहितों के साथ किया मंत्र जाप

September 11, 2026 at 9:22 PM IST
बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर

ज्यादा आत्मनिर्भरता का मतलब है BRICS के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधियां और सुरक्षा, बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर

September 11, 2026 at 9:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.