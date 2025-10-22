ETV Bharat / Videos

दिवाली के मौके पर 'युद्ध' का आनंद, दो गांवों के बीच ग्रीन पटाखों से वार, 150 साल पुरानी परंपरा - INGORIA WAR IN GUJARAT

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 6:39 AM IST

1 Min Read
गुजरात के अमरेली जिले के सावर-कुंडला गांवों के बीच अनोखी दिवाली मनाई जाती है। यहां एक दूसरे पर ग्रीन पटाखे छोड़े जाते हैं, जिसे इंगोरिया नाम दिया गया है. सावरकुंडला में करीब 150 सालों से ये परंपरा चली आ रही है.. कोई अनहोनी ना हो.. इसके लिए यहां पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीमें भी तैनात रहती हैं.. इंगोरिया युद्ध को देखने के लिए गुजरात के बाहर से भी लोग आते हैं. देश में अपनी अनूठी पहचान बना चुका इंगोरिया युद्ध अब सिर्फ सावर-कुंडला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमरेली जिले की यह परंपरा अब पूरे गुजरात में जानी जाने लगी है.. जिसमें लोग धर्म और मजहब को भूलकर शामिल होते हैं.

TAGGED:

INGORIA WAR IN GUJARAT
WAR BETWEEN TWO VILLAGES
सावर कुंडला गांव में इंगोरिया यु्दध
UNIQUE TRADITION OF WAR
INGORIA WAR IN GUJARAT

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- डरा धमका कर प्रत्याशियों का नामांकन कराया जा रहा वापस

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

