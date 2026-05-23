मुंबई में पेश हुआ भारत का पहला AI-संचालित एंटी-ड्रोन वाहन ‘इंद्रजाल रेंजर’ - INDRAJAL RANGER
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Published : May 23, 2026 at 1:42 PM IST
ImagiNxt 2026 में हैदराबाद की एक रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत का पहला AI-संचालित मोबाइल एंटी-ड्रोन वाहन ‘इंद्रजाल रेंजर’ पेश किया. कंपनी के अनुसार यह वाहन चलते-फिरते दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है. इसमें रडार, दिशा खोजक, जैमर और स्पूफर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही आत्मघाती ड्रोन को रोकने के लिए हार्ड किल सिस्टम भी मौजूद है. कंपनी का दावा है कि स्थिर एंटी-ड्रोन सिस्टम की तुलना में यह वाहन सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है. ‘इंद्रजाल रेंजर’ को मेक इन इंडिया के तहत विकसित घरेलू रक्षा नवाचार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
ImagiNxt 2026 में हैदराबाद की एक रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत का पहला AI-संचालित मोबाइल एंटी-ड्रोन वाहन ‘इंद्रजाल रेंजर’ पेश किया. कंपनी के अनुसार यह वाहन चलते-फिरते दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है. इसमें रडार, दिशा खोजक, जैमर और स्पूफर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही आत्मघाती ड्रोन को रोकने के लिए हार्ड किल सिस्टम भी मौजूद है. कंपनी का दावा है कि स्थिर एंटी-ड्रोन सिस्टम की तुलना में यह वाहन सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है. ‘इंद्रजाल रेंजर’ को मेक इन इंडिया के तहत विकसित घरेलू रक्षा नवाचार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.