इंदौर-मुंबई नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक में लगी भयानक आग, 1 किमी दूर से दिखाई दीं लपटें - TRUCK CAUGHT FIRE INDORE
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:37 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 3:18 PM IST
इंदौर: मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे के बाहर खड़े केमिकल के डब्बों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटे करीब 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थीं. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. जानकारी के अनुसार, मानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अचानक एक ट्रक में आग लग गई. जिससे पास में खड़ा एक अन्य ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया. स्थानीय लोगों और दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही की इस हादसे में कोई जगह नहीं हुई है. मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हिरोरे के अनुसार, ''सोमवार सुबह एक ट्रक में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. हादसे के चलते कुछ देर तक सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई थी. अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है. पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है.''
