इंदौर: तिलक नगर थाना क्षेत्र में मौजूद एक ट्रेवल्स के गोडॉउन में आगजनी की घटना घटी, जहां देखते ही देखते गोडॉउन में खड़ी हुई एक बस और पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया. आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि करीब 2-3 किलोमीटर दूर से ही धुंआ दिखाई दे रहा था. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और करीब 5 पानी के टैंकरों की मदद से आगजनी की घटना पर काबू पाया. इस मामले को लेकर तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि "प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी के घटना घटित हुई है. आग पर काबू कर लिया गया है." इस घटना में फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.