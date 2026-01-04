ETV Bharat / Videos

इंदौर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, सामने आया दर्दनाक वीडियो - INDORE ROAD ACCIDENT

ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 6:11 PM IST

इंदौर: कनाडिया थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को कुचल दिया. इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि दंपत्ति ट्रक के नीचे आ गए. दोनों के ऊपर से ट्रक का टायर निकल गए. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ट्रक को चिन्हित कर लिया है. जल्द ही आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.  

INDORE ACCIDENT VIDEO
INDORE TRUCK CRUSHES COUPLE
MADHYA PRADESH NEWS
TRUCK CRUSHED BIKE RIDER
INDORE ROAD ACCIDENT

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

