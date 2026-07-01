मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. अब जो मकान मालिक अपने घर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर उसे सुचारु रूप से संचालित रखेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नए भवनों के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की गई है और लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है. नगर निगम का मानना है कि इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और भविष्य में जल संकट कम होगा. जिन लोगों ने पहले से यह व्यवस्था अपनाई है, उनका कहना है कि भीषण गर्मी में भी उनके यहां पानी की कमी नहीं हुई. यह पहल जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.