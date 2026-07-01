इंदौर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पर मिलेगा 10% प्रॉपर्टी टैक्स में डिस्काउंट, जल संरक्षण को बढ़ावा देने की नई पहल - MADHYA PRADESH
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Published : July 1, 2026 at 9:04 PM IST
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. अब जो मकान मालिक अपने घर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर उसे सुचारु रूप से संचालित रखेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नए भवनों के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की गई है और लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है. नगर निगम का मानना है कि इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और भविष्य में जल संकट कम होगा. जिन लोगों ने पहले से यह व्यवस्था अपनाई है, उनका कहना है कि भीषण गर्मी में भी उनके यहां पानी की कमी नहीं हुई. यह पहल जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. अब जो मकान मालिक अपने घर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर उसे सुचारु रूप से संचालित रखेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नए भवनों के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की गई है और लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है. नगर निगम का मानना है कि इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और भविष्य में जल संकट कम होगा. जिन लोगों ने पहले से यह व्यवस्था अपनाई है, उनका कहना है कि भीषण गर्मी में भी उनके यहां पानी की कमी नहीं हुई. यह पहल जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.