'अब कभी नहीं करेंगे गुंडागर्दी', इंदौर पुलिस के मेरा मोहल्ला नो हल्ला अभियान से कांपे क्रिमिनल

इंदौर: दीपावली के त्योहार के दौरान बदमाशों द्वारा किसी अपराधिक घटना को अंजाम न दिया जाए उसको लेकर इंदौर पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है. पुलिस द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में 'मेरा मोहल्ला नो हल्ला अभियान' चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र के गुंडों को चिन्हित कर उन्हें अपराध नहीं करने की शपथ दिलवाई जा रही है. उन गुंडों से रेड एवं येलो कार्ड भरवारा जा रहा है. उन कार्डों में लिखा रहता है कि, ''अब वह किसी भी तरह की अपराधिक घटना को अंजाम नहीं देंगे.'' एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि, ''इस अभियान की शुरुआत बाणगंगा और हीरानगर थाना क्षेत्र से हुई है. पुलिस ने एक ही दिन में 50 से अधिक बदमाशों को चिन्हित कर उनसे रेट एवं येलो कार्ड भरवाए हैं. और उन्हें अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई जा रही है.''