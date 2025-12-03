ETV Bharat / Videos

इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, आक्रोशित लोगों ने मचाया उत्पात - INDORE NAGAR NIGAM TEAM ATTACKED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: कनाड़िया क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. टीम ने होलकर प्रतिमा से बाईपास तक चाट चौपाटी की दुकानों सहित सब्जियों के ठेले को हटाया. वहीं, स्थानीय लोग और दुकानकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. साथ ही कुछ लोग अधिकारी और कर्मचारियों से बहस भी कर रहे थे. देखते-देखते बात बिगड़ गई और आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और नगर निगम की शिकायत पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बच्चों और महिलाओं से अभद्रता की थी, जिससे माहौल बिगड़ा. नगर निगम अधिकारी विशाल राठौर का कहना है, "बार-बार हटाने के बाद भी दुकानदार फिर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान जमा लेते हैं. अस्थाई दुकानों को जब्त करने के दौरान स्थानीय लोगों ने झूमाझपटी शुरू कर दी थी."   

इंदौर: कनाड़िया क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. टीम ने होलकर प्रतिमा से बाईपास तक चाट चौपाटी की दुकानों सहित सब्जियों के ठेले को हटाया. वहीं, स्थानीय लोग और दुकानकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. साथ ही कुछ लोग अधिकारी और कर्मचारियों से बहस भी कर रहे थे. देखते-देखते बात बिगड़ गई और आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और नगर निगम की शिकायत पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बच्चों और महिलाओं से अभद्रता की थी, जिससे माहौल बिगड़ा. नगर निगम अधिकारी विशाल राठौर का कहना है, "बार-बार हटाने के बाद भी दुकानदार फिर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान जमा लेते हैं. अस्थाई दुकानों को जब्त करने के दौरान स्थानीय लोगों ने झूमाझपटी शुरू कर दी थी."   

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE ENCROACHMENT REMOVAL
INDORE BULLDOZER ACTION
BULLDOZER RUN ENCROACHMENT INDORE
INDORE FOOTPATH ENCROACHMENT
INDORE NAGAR NIGAM TEAM ATTACKED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

BURHANPUR LAXMINARAYAN DEV PATOTSAV

बुरहानपुर में लक्ष्मीनारायण देव का 196वां पाटोत्सव, 5 पवित्र नदियों के जल से हुआ जलाभिषेक

November 26, 2025 at 8:50 PM IST
TIGER ARRIVES IN VILLAGE

रायसेन में शादी की रस्मों के बीच पहुंचा बाघ, बाड़े में 4 घंटे बैठा रहा, लोग बनाते रहे वीडियो

November 24, 2025 at 12:10 PM IST
KHANDWA OMKARESHWAR ROBERT VADRA

ओंकारेश्वर में रॉबर्ट वाड्रा, नर्मदा किनारे गगनभेदी मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजन-अभिषेक

November 17, 2025 at 5:00 PM IST
ALOK SHARMA PADYATRA SEHORE

बिहार में पीएम मोदी की लहर, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी NDA: आलोक शर्मा

November 14, 2025 at 11:02 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.