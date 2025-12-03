इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, आक्रोशित लोगों ने मचाया उत्पात - INDORE NAGAR NIGAM TEAM ATTACKED
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 6:14 PM IST
इंदौर: कनाड़िया क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. टीम ने होलकर प्रतिमा से बाईपास तक चाट चौपाटी की दुकानों सहित सब्जियों के ठेले को हटाया. वहीं, स्थानीय लोग और दुकानकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. साथ ही कुछ लोग अधिकारी और कर्मचारियों से बहस भी कर रहे थे. देखते-देखते बात बिगड़ गई और आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और नगर निगम की शिकायत पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बच्चों और महिलाओं से अभद्रता की थी, जिससे माहौल बिगड़ा. नगर निगम अधिकारी विशाल राठौर का कहना है, "बार-बार हटाने के बाद भी दुकानदार फिर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान जमा लेते हैं. अस्थाई दुकानों को जब्त करने के दौरान स्थानीय लोगों ने झूमाझपटी शुरू कर दी थी."
इंदौर: कनाड़िया क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. टीम ने होलकर प्रतिमा से बाईपास तक चाट चौपाटी की दुकानों सहित सब्जियों के ठेले को हटाया. वहीं, स्थानीय लोग और दुकानकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. साथ ही कुछ लोग अधिकारी और कर्मचारियों से बहस भी कर रहे थे. देखते-देखते बात बिगड़ गई और आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और नगर निगम की शिकायत पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बच्चों और महिलाओं से अभद्रता की थी, जिससे माहौल बिगड़ा. नगर निगम अधिकारी विशाल राठौर का कहना है, "बार-बार हटाने के बाद भी दुकानदार फिर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान जमा लेते हैं. अस्थाई दुकानों को जब्त करने के दौरान स्थानीय लोगों ने झूमाझपटी शुरू कर दी थी."