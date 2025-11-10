ETV Bharat / Videos

बाइक सवार 3 लॉ स्टूडेंट्स को फोर व्हीलर ने रौंदा, 2 की मौत, देखिए हादसे का वीडियो - INDORE LAW STUDENTS CRUSHED

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:30 PM IST

इंदौर: लसूड़िया थाना क्षेत्र में बाइक सवार लॉ स्टूडेंट्स को फोर व्हीलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक पर सवार तीनों छात्र वाहन के साथ घसीटते चले गए. इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 1 छात्र घायल है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद मौके से वाहन चालक फरार हो गया. वहीं, पुलिस वाहन जब्त कर चालक की तलाश कर रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि "प्रारंभिक तौर पर सीसीटीवी फुटेज सहित अलग-अलग तरह से जांच पड़ताल की जा रही है. चालक की तलाश में विभिन्न टीमें लगी हुई हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

