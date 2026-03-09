रिपोर्ट : संदीप मिश्रा

इंदौर : शहर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक स्कार्पियो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े हुए दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं, दूसरी की हालत गंभी है. पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को खोजने में जुटी हुई है. पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर मर्ग कायम कर स्कार्पियो चालक की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही कार को ट्रैक कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा.''