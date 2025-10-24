ETV Bharat / Videos

कार्बाइड गन के बिक्री, उपयोग और भंडारण प्रतिबंधित, बेचते और उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई - CARBIDE GUN CASE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 5:52 PM IST

इंदौर: दिवाली के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्बाइड गन का उपयोग किया गया. इससे भोपाल, ग्वालियर और इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कई बच्चों की आंखें और चेहरे गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश निकाला गया है, जिसमें कार्बाइड गन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है. अगर कोई भी इसे बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई होगी. साथ ही इसके उपयोग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं. 

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 11 जिलों में कार्बाइड गन के उपयोग करने से 300 लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं. इसमें कई बच्चों की आंखें करीब 70% प्रतिशत तक प्रभावित हुई है. कुछ लोगों की आंखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ चुकी है. वहीं, इंदौर में एक हॉस्पिटल के नेत्र विभाग में 11 घायल इलाज कराने पहुंचे हैं. सोनू नामक एक मरीज ने बताया कि अचानक कार्बाइड गन चलने की वजह से उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है. 

INDORE PIPE GUN ACCIDENT
INDORE CARBIDE GUN BAN
INDORE NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
CARBIDE GUN CASE

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

