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सड़क किनारे गुमटियों और टी स्टॉल को जानबूझकर मारी टक्कर, इंदौर से हैरान करने वाला वीडियो - INDORE VIRAL VIDEO CAR DRIVER

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इंदौर से हैरान करने वाला वीडियो (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST

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इंदौर : शहर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक कार चालक के कहर का हैरान करने वाला वीडिया सामने आया है. आरोपी कार चालक द्वारा सड़क पर किनारे मौजूद गुमटियों को जानबूझकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है. वीडियो रविवार अल सुबह का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी सड़क किनारे लगीं चाय-नाश्ते की गुमटियों को जानबूझकर टक्कर मारता नजर आता है. इस दौरान कई वाहन भी कार की चपेट में आ जाते हैं. गुमटियों को टक्कर मारने के बाद कार चालक कार रिवर्स लेकर फरार हो जाता है. इस घटना पर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर वीडियो के आधार पर कार को चिन्हित कर जल्द ही इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि अभी प्रारंभिक तौर पर नहीं हुई है.''

इंदौर : शहर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक कार चालक के कहर का हैरान करने वाला वीडिया सामने आया है. आरोपी कार चालक द्वारा सड़क पर किनारे मौजूद गुमटियों को जानबूझकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है. वीडियो रविवार अल सुबह का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी सड़क किनारे लगीं चाय-नाश्ते की गुमटियों को जानबूझकर टक्कर मारता नजर आता है. इस दौरान कई वाहन भी कार की चपेट में आ जाते हैं. गुमटियों को टक्कर मारने के बाद कार चालक कार रिवर्स लेकर फरार हो जाता है. इस घटना पर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर वीडियो के आधार पर कार को चिन्हित कर जल्द ही इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि अभी प्रारंभिक तौर पर नहीं हुई है.''

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