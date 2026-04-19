इंदौर की 150 साल पुरानी परंपरा, अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण समाज करता है भगवान परशुराम की आरती - LORD PARSHURAM AARTI INDORE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 5:06 PM IST
इंदौर: देश भर में अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है. इंदौर में एक ऐसा परशुराम मंदिर मौजूद है जहां पर वृद्ध ब्राह्मण जनों द्वारा भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है. उसके बाद शाम को शहर में भगवान परशुराम की शोभायात्राएं निकलती है. यह क्रम तकरीबन 150 सालों से लगातार चला आ रहा है. आयोजक और ब्राह्मण समाज के श्री कृष्णा राय पुरोहित ने बताया, ''यह मंदिर तकरीबन डेढ़ सौ साल से भी पुराना है और इस मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि यहां पर ब्राह्मण समाज के वृद्ध जनों के द्वारा ही सबसे पहले भगवान परशुराम का पूजन किया गया. उसके बाद इंदौर शहर के अलग-अलग क्षेत्र में भगवान परशुराम का पूजन करने के साथ ही शोभायात्रा निकलती है. ब्राह्मण समाज के 60 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग यहां पर आते हैं और पूजन करते हैं. साथ ही इन बुजुर्गों के साथ घर में मौजूद छोटे बच्चे वह घर की महिलाएं भी शामिल होती हैं.''
इंदौर: देश भर में अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है. इंदौर में एक ऐसा परशुराम मंदिर मौजूद है जहां पर वृद्ध ब्राह्मण जनों द्वारा भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है. उसके बाद शाम को शहर में भगवान परशुराम की शोभायात्राएं निकलती है. यह क्रम तकरीबन 150 सालों से लगातार चला आ रहा है. आयोजक और ब्राह्मण समाज के श्री कृष्णा राय पुरोहित ने बताया, ''यह मंदिर तकरीबन डेढ़ सौ साल से भी पुराना है और इस मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि यहां पर ब्राह्मण समाज के वृद्ध जनों के द्वारा ही सबसे पहले भगवान परशुराम का पूजन किया गया. उसके बाद इंदौर शहर के अलग-अलग क्षेत्र में भगवान परशुराम का पूजन करने के साथ ही शोभायात्रा निकलती है. ब्राह्मण समाज के 60 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग यहां पर आते हैं और पूजन करते हैं. साथ ही इन बुजुर्गों के साथ घर में मौजूद छोटे बच्चे वह घर की महिलाएं भी शामिल होती हैं.''